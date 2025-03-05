Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - The Manor Central Park, Đại Kim.,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Sử dụng phần mềm bán hàng để chăm sóc và lên đơn cho những cửa hàng được phân công.

Đi tuyến, ghé thăm, lên đơn hàng trực tiếp tại cửa hàng.

Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Trường Phòng Kinh Doanh để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên nếu tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học.

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Sale thị trường. Ưu tiên làm khu vực rộng từ 2 khu vực trở lên.

Thông thạo được phố tại Hà Nội. Có xe máy và điện thoại thông minh để làm việc.

Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 9,000,000 - 12,000,000+ VND

Sau 2 tháng thử việc sẽ được hưởng các chế độ của nhân viên chính thức: có ngày nghỉ có phép, đóng bảo hiểm xã hội, du lịch hàng năm, tăng lương hàng năm.

Nếu sau 2 tháng thử việc tự tin vào khả năng và gắn bó lâu dài có thể đàm phán lại lương sau khi lên chính thức.

Có nhiều cơ hội thăng tiến khi công ty đang trong giai đoạn phát triển mở rộng.

