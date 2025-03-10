Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm, khảo sát và đánh giá khách hàng, công trình
- Làm báo giá, hợp đồng và hỗ trợ thu hồi công nợ
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kinh doanh khi cần
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Word, Excel cơ bản
- Có bằng lái ô tô hoặc đang chờ thi bằng
- Năng động, giao tiếp tốt, tinh thần cầu tiến
- Tuổi từ 24-40, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (GROSS): 9 - 12 triệu/tháng + % doanh số (Thử việc hưởng 85% lương cứng)
- Thưởng: Lương tháng 13
- Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT theo luật lao động
- Môi trường: Năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
- Chế độ khác: Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

