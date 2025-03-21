Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 36 Trần Kịm Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng từ khách hàng (nhà thuốc, phòng khám, đại lý).

Quản lý dữ liệu khách hàng và hồ sơ hợp đồng.

Chăm sóc các khách hàng đã mua hàng của công ty.

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc chuẩn bị báo giá, hợp đồng và báo cáo doanh số.

Phối hợp với các bộ phận (kho, kế toán, vận chuyển) để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Đảm bảo thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác theo quy định ngành dược.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh hoặc Dược.

Có kinh nghiệm 6 tháng trở lên ở vị trí Sale Admin hoặc vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm quản lý (CRM/ERP).

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Lương cứng 8-9 triệu VNĐ/tháng + thưởng theo hiệu quả công việc + thưởng theo doanh số đội nhóm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội đào tạo, thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC TRẦN GIA

