Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện công việc giám định hạt điều và các mặt hàng nông sản khác theo sự phân công của Quản lý phòng.

Khu vực làm việc: tại các kho hàng, các Cảng có hàng xuất nhập khẩu

Một số công tác khác khi được phân công của Quản lý phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa – Sinh – Nông nghiệp, giao tiếp tiếng Anh lưu loát, trình độ IELTS 6.0 trở lên.

Ứng viên có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động, nghiêm túc trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Chấp nhận sự điều động, phân công công tác của lãnh đạo cho những chuyến công tác xa, dài ngày.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-12 triệu.

Thời gian làm việc: full-time

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến, được đào tạo và cập nhật thêm kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Nhân viên có năng lực kinh nghiệm tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc theo thỏa thuận.

Khi được tuyển dụng chính thức, tất cả các chế độ, phúc lợi cho người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, lương, thưởng các ngày lễ, tết, tham quan du lịch, nghỉ mát hằng năm, Đồng phục, phụ cấp độc hại, xăng xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin