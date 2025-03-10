Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hanacos Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 342 Ung Văn Khiêm, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

LĨNH VỰC THUỐC DÀNH RIÊNG CHO TÔM:

Tiếp nhận đơn hàng từ các kênh truyền thông như Facebook, Tiktok, Zalo, hotline công ty .....

Liên hệ khách hàng qua các kênh chat, hoặc gọi điện xác nhận đơn hàng với khách.

Phối hợp với bộ phận kho để sắp xếp đóng gói hàng hóa và kiểm soát việc giao hàng đến khách hàng.

Phối hợp với các kênh giao hàng như: Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, shopee, Tiktok ..... để kiểm soát chất lượng và số lượng hàng hóa được giao đến khách hàng.

Có kế hoạch phát triển thị trường và lưu trữ khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các báo cáo chuyên môn đến công việc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kinh doanh, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Yêu thích công việc kinh doanh

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí liên quan.Có kinh nghiệm trong ngành thủy sản, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề liên quan

Có khả năng giao tiếp tốt, cởi mở, năng động, linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm và tinh thần đồng đội.

Sử dụng các phần mềm vi tính, các thiết bị văn phòng.

Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ9,000,000 đ – 12,000,000 đ + Thưởng KPI + Thưởng Hoa hồng. Thu nhập 15,000,000 đ - 25,000,000 đ

BHXH,BHYT,BHTN theo quy định.

Thưởng các dịp lễ tết, Lương tháng 13.

Du lịch, teambuilding hằng năm cùng công ty.

Review lương hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hanacos Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin