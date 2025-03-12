Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - (354/75) 270A Lý Thường Kiệt, P14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công việc Kế toán:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho

- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.

- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.

- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).

- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

Công việc trợ lý kinh doanh:

- Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng

- Tiếp nhận đơn hàng và làm báo giá, lên đơn hàng, theo dõi đơn

- Theo dõi lập báo cáo và thu nhắc công nợ.

- Tiếp nhận thông tin xử lý sự cố về các vấn đề đơn hàng. Phối hợp sale hỗ trợ giải quyết vấn đề với khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế

- Tối thiểu 6 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9 - 12 Triệu, thỏa thuận theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc.

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

- Lương / thưởng tháng 13.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

- Nhiều cơ hội thăng tiến...

- Phép năm, thưởng và nghỉ các dịp lễ theo quy định.

- Du lịch, nghỉ mát hè: 01 lần/ năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

