Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT4 - 16 Tổng cục 5, Yên Xá, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực page tư vấn sản phẩm thời trang cho khách hàng

Chốt đơn, chuyển thông tin cho bộ phận logistic và theo dõi đơn hàng

Chăm sóc khách hàng sau mua và xử lý mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

Làm việc theo sự sắp xếp, quản lý của Trưởng phòng Kinh doanh.

Thời gian làm việc:

Ca sáng (hành chính): 8h00 – 17h - Ca tối: 17h – 22h30 (Làm xoay ca theo lịch đã sắp xếp)

Hình thức làm việc: Offline tại VP (Được làm online 6-8 buổi ca tối/tháng hưởng 60% lương cứng)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm sale 01 năm trở lên

Có laptop cá nhân

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Thái độ nghiêm túc trong công việc, tư duy tích cực.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9.000.000 VNĐ (Deal theo năng lực từng người) + 200.000đ phụ cấp máy tính + % doanh thu + Thưởng vượt doanh số ( Tổng thu nhập từ 9 – 12 triệu/tháng)

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Môi trường khuyến khích sáng tạo, thể hiện bản thân, thường xuyên tổ chức teambuilding, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin