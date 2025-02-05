Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thôn Gia Trung, xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Service, làm báo giá gửi Khách hàng
- Theo dõi, quản lý các đơn hàng: đặt hàng, xuất hàng, cập nhật tiến độ đơn hàng thường xuyên, cung cấp chứng từ cho khách hàng
- Theo dõi công nợ khách hàng: Đối chiếu công nợ, làm đề nghị thanh toán
- Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan
- Nhận thôn tin và xử lý khiếu nại liên quan đến lô hàng
- Hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn để nâng cao hiệu quả làm việc
- Kiểm soát quy trinhg trên hệ thống phần mềm
- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng
- Bán hàng qua điện thoại
Các công việc khác được phân công bởi Trường phòng bán hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Đại học
:
Tiếng Anh, Tin học Văn phòng cơ bản
Có khả năng làm việc chủ động, độc lập, kỹ năng tương tác và làm việc nhóm
Chịu được công việc có áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên ở khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự, gắn bó ổn định với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.
Được sử dụng phương tiện xe ô tô công ty khi đi công tác theo kế hoạch.
Hưởng chế độ công tác phí theo quy định của Công ty
Nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,…theo quy định của bộ luật lao động.
Được đào tạo về kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc năng động, chú trọng phát triển năng lực cá nhân và tinh thần làm việc đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: L4, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

