Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C
- Hà Nội:
- Thôn Gia Trung, xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Service, làm báo giá gửi Khách hàng
- Theo dõi, quản lý các đơn hàng: đặt hàng, xuất hàng, cập nhật tiến độ đơn hàng thường xuyên, cung cấp chứng từ cho khách hàng
- Theo dõi công nợ khách hàng: Đối chiếu công nợ, làm đề nghị thanh toán
- Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan
- Nhận thôn tin và xử lý khiếu nại liên quan đến lô hàng
- Hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn để nâng cao hiệu quả làm việc
- Kiểm soát quy trinhg trên hệ thống phần mềm
- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng
- Bán hàng qua điện thoại
Các công việc khác được phân công bởi Trường phòng bán hàng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
:
Tiếng Anh, Tin học Văn phòng cơ bản
Có khả năng làm việc chủ động, độc lập, kỹ năng tương tác và làm việc nhóm
Chịu được công việc có áp lực cao.
Ưu tiên ứng viên ở khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự, gắn bó ổn định với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C Thì Được Hưởng Những Gì
Được sử dụng phương tiện xe ô tô công ty khi đi công tác theo kế hoạch.
Hưởng chế độ công tác phí theo quy định của Công ty
Nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,…theo quy định của bộ luật lao động.
Được đào tạo về kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc năng động, chú trọng phát triển năng lực cá nhân và tinh thần làm việc đội nhóm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
