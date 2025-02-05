Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Gia Trung, xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ bộ phận Service, làm báo giá gửi Khách hàng

- Theo dõi, quản lý các đơn hàng: đặt hàng, xuất hàng, cập nhật tiến độ đơn hàng thường xuyên, cung cấp chứng từ cho khách hàng

- Theo dõi công nợ khách hàng: Đối chiếu công nợ, làm đề nghị thanh toán

- Lưu trữ toàn bộ hợp đồng, chứng từ liên quan

- Nhận thôn tin và xử lý khiếu nại liên quan đến lô hàng

- Hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn để nâng cao hiệu quả làm việc

- Kiểm soát quy trinhg trên hệ thống phần mềm

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng

- Bán hàng qua điện thoại

Các công việc khác được phân công bởi Trường phòng bán hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Đại học

:

Tiếng Anh, Tin học Văn phòng cơ bản

Có khả năng làm việc chủ động, độc lập, kỹ năng tương tác và làm việc nhóm

Chịu được công việc có áp lực cao.

Ưu tiên ứng viên ở khu vực Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự, gắn bó ổn định với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty.

Được sử dụng phương tiện xe ô tô công ty khi đi công tác theo kế hoạch.

Hưởng chế độ công tác phí theo quy định của Công ty

Nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm tai nạn 24/24

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,…theo quy định của bộ luật lao động.

Được đào tạo về kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc năng động, chú trọng phát triển năng lực cá nhân và tinh thần làm việc đội nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng T&C

