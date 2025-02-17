Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CT2,C14 Bắc Hà, Tố Hữu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Cùng với trưởng bộ phận kinh doanh điều phối và giám sát công việc để thực hiện những mục tiêu để đạt mục tiêu kinh doanh.
Hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp các vấn đề kinh doanh.
Soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa cũng như quản lý các văn bản kinh doanh
Giải quyết các đơn hàng gửi đến và chuyển đi, cập nhật chi tiết thông tin sản phẩm.
Thực hiện công việc liên quan đến phát triển thị trường.
Tư vấn dịch vụ doanh nghiệp, thuyết phục khách hàng mua dịch vụ, ký kết hợp đồng, hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận thanh toán
Giải đáp các thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng về dịch vụ doanh nghiệp
Duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhắc nhở khách hàng gia hạn dịch vụ đúng thời điểm nhằm bảo đảm quyền lợi
Nắm rõ thông tin và phân loại khách hàng để kịp thời xây dựng các chính sách chăm sóc phù hợp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20-30t.
- Có kiến thức cơ bản về kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
- Tư duy quản lý và sắp xếp khối lượng công việc theo thứ tự ưu tiên.
- Có thể làm tốt việc nhóm và làm việc cá nhân.
- Có thói quen tỉ mỉ và tính chủ động trong mọi tình huống để thực hiện công việc được hiệu quả.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Sẵn sàng đi công tác.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-12tr (Theo kinh nghiệm)
- Thưởng theo năng lực.
- Team building định kỳ 1 lần/năm.
- Cung cấp thiết bị máy móc phục vụ công việc.
- Có cơ hội phát triển cao.
- Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.
- Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty, được tham gia BHXH và BHYT theo quy định Nhà
nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: CT2,C14 Bắc Hà, Tố Hữu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

