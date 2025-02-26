Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Viet Tower số 1 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

1. Hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy trình kinh doanh, hỗ trợ BLĐ quản lý và vận hành công việc kinh doanh của Team.

2. Nghiên cứu và đề xuất kế hoạch kinh doanh tổng.

3. Đàm phán, theo dõi thực hiện và xử lý phát sinh các hợp đồng kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác.

4. Giám sát, thúc đẩy bộ phận kinh doanh và các phòng ban liên quan hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch.

5. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Kinh tế hoặc các ngành tương tự.

- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Chuyên viên Kinh doanh, Trợ lý kinh doanh hoặc các vị trí tương tự khác.

- Ưu tiên thành thạo các công cụ MS Office và các phần mềm CRM hoặc các phần mềm CSKH tương tự.

- Thành thạo kĩ năng giao tiếp và đàm phán; Tạo dựng và duy trì mối quan hệ; Quản lí thời gian và lên kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập LCB: 9- 12.000.000 VNĐ + thưởng dự án + thưởng hiệu quả công việc.

• Review lương thường xuyên, định kỳ.

• Tham gia BHXH, BHYT, và các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

• Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi,có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

• Cơ hội cộng tác và làm việc tại nước ngoài.

