Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tháp thương mại thuộc Dự án Orchard ParkView, 130 - 132 đường Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện có: hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc và lấy đơn hàng, sắp xếp thời gian giao hàng.

Ứng dụng kết quả xét nghiệm (PCR, Elisa, HI-HA,…) và các lâm sàng ở trại, hỗ trợ tư vấn cho kỹ thuật trại/trung tâm xét nghiệm hoặc các kĩ thuật viên.

Tìm hiểu và đề xuất/ xây dựng sản phẩm phù hợp, phát triển sản phẩm, thông tin hỗ trợ cho khách hàng mới.

Có thể đi công tác ngắn hạn hỗ trợ kĩ thuật sản phẩm cho Khách hàng (cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Báo cáo nội bộ và Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo (Ban Giám Đốc và trưởng nhóm)

(khách hàng là các phòng LAB, phòng phân tích quản lý chất lượng (QC/HACCP), phòng chẩn đoán của các công ty chăn nuôi, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; sản xuất/chế biến thực phẩm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi,...)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi : 24 – 30, Giới tính: ưu tiên Nam

Tốt nghiệp Đại học ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi hoặc công nghệ sinh học.

Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản.

Nắm vững kiến thức về các phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử, huyết thanh học.

Đã có kinh nghiệm làm việc ở các trại gà/ lợn, làm việc trong lĩnh vực xét nghiệm các bệnh trên thủy sản/an toàn thực phẩm chăn nuôi hoặc làm việc trong các phòng lab, biết đọc kết quả xét nghiệm trong thú y/chăn nuôi/an toàn thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ T7, CN và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.

Tham gia BHXH/BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Các phúc lợi khác: Thưởng Lễ/Tết, quà sinh nhật, cưới hỏi, tiền chia buồn, ốm đau, đào tạo/bồi dưỡng nghiệp vụ, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM

