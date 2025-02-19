Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Corèle V. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 206 Hai Bà Trừng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

2.

Quyền hạn:

- Đề xuất các quyền đối với quản lý nhân sự như kỷ luật, khen thưởng, nghỉ phép.

- Được quyền chủ động sắp xếp cho nhân viên nghỉ việc riêng, điều động công việc nhân viên trong phạm vi cửa hàng, nhưng phải đảm bảo công việc thực hiện trôi chảy.

Báo cáo uỷ quyền:

- Nộp tiền và phiếu bán hàng về cho kế toán công ty.

- Làm báo cáo tuần.

- Làm việc với kế toán về doanh thu bán hàng,hàng hoá, Nhập, xuất, tồn, các khoản chi cho cửa hàng.

- Giám sát tình hình làm việc của nhân viên bán hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

5. Yêu cầu:

- Bằng Cao Đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm Quản lý cửa hàng một năm, ít nhất kinh nghiệm 2 năm bán hàng.

- Có khả năng trinh bày tốt.

- Vi tính văn phòng tốt (Word, Excel).

- Tính trung thực

Tại Công ty TNHH Corèle V. Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 triệu – 12 triệu

- Lương Tháng 13

- Teambuilding hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Corèle V.

