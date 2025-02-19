Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin đặt hàng từ khách hàng, báo giá, tư vấn cho khách hàng, chốt deal.

Tạo yêu cầu, Đơn đặt hàng lên hệ thống của công ty.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới.

Báo cáo số liệu tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nắm vững kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên làm qua sản phẩm chế tạo cơ khí

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về phần mềm Misa.

Ưu tiên ứng viên có khả năng viết content.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH QUỐC TẾ ĐẠI PHÁT

