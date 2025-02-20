Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty SACOMBANK-SBJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty SACOMBANK-SBJ
- Hồ Chí Minh:
- 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và phát triển thị trường;
2. Tìm hiểu và đưa ra đánh giá về xu hướng và thị hiếu của khách hàng sử dụng sản phẩm trên địa bàn được giao;
3. Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng;
4. Thể hiện hình ảnh, thương hiệu, phong cách bán hàng chuyên nghiệp;
5. Đề xuất các giải pháp chào hàng mới và hiệu quả;
6. Thực hiện công tác báo cáo bán hàng; báo cáo về thị trường và các đối thủ cạnh tranh kịp thời và chính xác;
7. Chấp nhận đi công tác theo điều động, phân công của lãnh đạo phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ;
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, khả năng xử lý tình huống tốt;
Trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm trong công việc;
Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm trở lên;
Yêu thích và đam mê công việc kinh doanh...
Tại Công ty SACOMBANK-SBJ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Lương Tháng 13, thưởng danh hiệu cá nhân, lương kinh doanh, Thưởng Lễ, Tết...
Thời gian làm việc: Sáng từ 08:00 đến 11:30, Chiều: từ 13:00 đến 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty SACOMBANK-SBJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI