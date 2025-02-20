Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty SACOMBANK-SBJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và phát triển thị trường;

2. Tìm hiểu và đưa ra đánh giá về xu hướng và thị hiếu của khách hàng sử dụng sản phẩm trên địa bàn được giao;

3. Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng;

4. Thể hiện hình ảnh, thương hiệu, phong cách bán hàng chuyên nghiệp;

5. Đề xuất các giải pháp chào hàng mới và hiệu quả;

6. Thực hiện công tác báo cáo bán hàng; báo cáo về thị trường và các đối thủ cạnh tranh kịp thời và chính xác;

7. Chấp nhận đi công tác theo điều động, phân công của lãnh đạo phòng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kinh tế, QTKD trở lên;

Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, khả năng xử lý tình huống tốt;

Trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm trong công việc;

Có kinh nghiệm bán hàng ít nhất 1 năm trở lên;

Yêu thích và đam mê công việc kinh doanh...

Tại Công ty SACOMBANK-SBJ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực;

Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Lương Tháng 13, thưởng danh hiệu cá nhân, lương kinh doanh, Thưởng Lễ, Tết...

Thời gian làm việc: Sáng từ 08:00 đến 11:30, Chiều: từ 13:00 đến 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty SACOMBANK-SBJ

