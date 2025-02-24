Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 97/7 Lê Quang Định, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng và đối tác quan tâm dịch vụ xây dựng và vận hành gian hàng TikTok Shop (80%), Shopee, Lazada (20%);
Tư vấn, hỗ trợ các giải pháp dịch vụ TikTok Shop, Shopee, Lazada dành cho khách hàng;
Thực hiện Sale và ký kết hợp đồng;
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng;
Hoàn thành mục tiêu bán hàng và tiến độ theo kế hoạch;
Làm việc nhóm, thực hiện công việc liên quan bán hàng theo hướng dẫn của Leader và Manager.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Thương mại điện tử, Marketing, Kinh tế, Tài chính,...;
Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sale dịch vụ về thương mại điện tử: Tiktok shop, Shopee, Lazada, ...;
Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kiến thức tổng quan về vận hành thương mại điện tử, vận hành sàn: TikTok Shop, shopee, Lazada là một lợi thế;
Có khả năng chủ động tự tìm kiếm data khách hàng tiềm năng quan tâm dịch vụ vận hành xây dựng gian hàng Ecom;
Giao tiếp tiếng anh thành thạo là một lợi thế;
Nhiệt huyết, năng động, thân thiện sẵn sàn hỗ trợ đồng đội;
Có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đạt được mục tiêu.
Có laptop cá nhân;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Thử việc 2 tháng, 85%;
Chính thức: Thu nhập từ 9,000,000đ + % Commission.
PHÚC LỢI:
Review lương 1 năm/2 lần
Lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm
Team building + du lịch (3-4 lần /năm)
BHXH đầy đủ
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty
Work From Home 4 ngày/tháng
Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ
Tăng lương thâm niên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà HATA số 115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM

