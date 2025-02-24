Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 97/7 Lê Quang Định, Phường 14,Hồ Chí Minh

Chủ động tìm kiếm khách hàng và đối tác quan tâm dịch vụ xây dựng và vận hành gian hàng TikTok Shop (80%), Shopee, Lazada (20%);

Tư vấn, hỗ trợ các giải pháp dịch vụ TikTok Shop, Shopee, Lazada dành cho khách hàng;

Thực hiện Sale và ký kết hợp đồng;

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng;

Hoàn thành mục tiêu bán hàng và tiến độ theo kế hoạch;

Làm việc nhóm, thực hiện công việc liên quan bán hàng theo hướng dẫn của Leader và Manager.

Ứng viên đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Thương mại điện tử, Marketing, Kinh tế, Tài chính,...;

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sale dịch vụ về thương mại điện tử: Tiktok shop, Shopee, Lazada, ...;

Ưu tiên ứng viên am hiểu và có kiến thức tổng quan về vận hành thương mại điện tử, vận hành sàn: TikTok Shop, shopee, Lazada là một lợi thế;

Có khả năng chủ động tự tìm kiếm data khách hàng tiềm năng quan tâm dịch vụ vận hành xây dựng gian hàng Ecom;

Giao tiếp tiếng anh thành thạo là một lợi thế;

Nhiệt huyết, năng động, thân thiện sẵn sàn hỗ trợ đồng đội;

Có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đạt được mục tiêu.

Có laptop cá nhân;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Thử việc 2 tháng, 85%;

Chính thức: Thu nhập từ 9,000,000đ + % Commission.

PHÚC LỢI:

Review lương 1 năm/2 lần

Lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/ năm

Team building + du lịch (3-4 lần /năm)

BHXH đầy đủ

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh của quý, năm của công ty

Work From Home 4 ngày/tháng

Chương trình Học tập & Phát triển theo từng cấp độ

Tăng lương thâm niên hằng năm

