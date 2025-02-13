Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- 97 Nguyễn Văn Trỗi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Xác định và nghiên cứu khách hàng tiềm năng
Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Phối hợp với đội ngũ bán hàng để phát triển các đề xuất có lợi cho cả hai bên
Thương thảo điều khoản hợp đồng với khách hàng và giao tiếp với các bên liên quan
Thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Thực hiện và trình bày các bài thuyết trình cho khách hàng tiềm năng và các giám đốc điều hành nội bộ
Theo dõi, xác định và thêm các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện vào quy trình bán hàng
Theo dõi và báo cáo về trạng thái của các thành phần đề xuất
Tiến hành nghiên cứu thị trường liên tục
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý vấn đề tốt, sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu
Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc
Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp điện thoại,
Lương 13 + 14 (tùy tình hình kinh doanh của cty) + thưởng khác.
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên tổng lương.
Bảo hiểm tai nạn 24/24; bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Các chế độ khác: du lịch; khám sức khỏe; sinh nhật, hiếu hỉ, ngày lễ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
