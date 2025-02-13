Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 97 Nguyễn Văn Trỗi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Xác định và nghiên cứu khách hàng tiềm năng

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Phối hợp với đội ngũ bán hàng để phát triển các đề xuất có lợi cho cả hai bên

Thương thảo điều khoản hợp đồng với khách hàng và giao tiếp với các bên liên quan

Thu thập thông tin hữu ích từ dữ liệu khách hàng và đối thủ cạnh tranh

Thực hiện và trình bày các bài thuyết trình cho khách hàng tiềm năng và các giám đốc điều hành nội bộ

Theo dõi, xác định và thêm các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện vào quy trình bán hàng

Theo dõi và báo cáo về trạng thái của các thành phần đề xuất

Tiến hành nghiên cứu thị trường liên tục

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh B2B

Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý vấn đề tốt, sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu

Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Phụ cấp điện thoại,

Lương 13 + 14 (tùy tình hình kinh doanh của cty) + thưởng khác.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên tổng lương.

Bảo hiểm tai nạn 24/24; bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Các chế độ khác: du lịch; khám sức khỏe; sinh nhật, hiếu hỉ, ngày lễ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam

