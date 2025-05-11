Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và gặp gỡ các khách hàng trên địa bàn phụ trách theo kế hoạch đã lập

- Tư vấn & thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm trên cơ sở hiểu biết về sản phẩm và đối thủ cạnh tranh

- Lập báo giá & thực hiện đúng chính sách công ty trong việc hỗ trợ khách hàng

- Theo dõi tình hình tồn kho của sản phẩm để có kế hoạch bán phù hợp và kịp thời

- Sử dụng hiệu quả các công cụ bán hàng của công ty

Chăm sóc khách hàng & xử lý khiếu nại

- Thiết lập mối quan hệ tốt & chăm sóc khách hàng thường xuyên

- Theo dõi khâu giao hàng & xử lý các phát sinh (nếu có)

- Phối hợp cùng các Bộ phận để xử lý các khiếu nại (nếu có)

- Chịu trách nhiệm việc thanh toán, thu hồi công nợ thu kịp thời

Lập kế hoạch, báo cáo & đề xuất

- Lập kế hoạch bán hàng tuần/tháng, dự báo lượng bán sản phẩm

- Đánh giá mức độ tăng trưởng doanh số mặt hàng hàng tháng, quý, năm

- Đề xuất kế hoạch phát triển thị trường với Giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng, giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả phòng ban, nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng.

- Trung thực, tận tâm, hòa đồng, vui vẻ, chăm chỉ có trách nhiệm cao với công việc.

- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng, vi tính văn phòng

- Ưu tiên ứng viên trong ngành F&B

Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM – DV ASIA VACATION GROUP

