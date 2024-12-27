Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới, đặc biệt trong kênh phân phối truyền thống (GT).

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng và hợp tác lâu dài.

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo giao dịch được thực hiện đúng tiến độ.

- Phối hợp với bộ phận liên quan để đảm bảo sản phẩm được giao đúng hạn và đúng chất lượng.

- Thu thập và báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, và nhu cầu của khách hàng.

- Kiểm tra và cập nhật thông tin hệ thống bán hàng hàng ngày, bao gồm check-in tại các cửa hàng/điểm bán.

- Báo cáo doanh thu, kết quả bán hàng định kỳ hoặc theo yêu cầu từ cấp trên.

- Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm từ công ty để nâng cao hiệu suất công việc.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có xe máy và smartphone để phục vụ công việc.

Không yêu cầu kinh nghiệm:

- Siêng năng, trung thực, có thái độ làm việc nghiêm túc

- Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ MỘT GIẢI PHÁP

