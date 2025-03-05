Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT6/16A1 làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, chăm sóc và chốt đơn khách hàng có sẵn là NPP, đại lý, CTV, khách lẻ về thảo dược, tinh dầu, sách và sản phẩm tiêu hao sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe massage trị liệu

- Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau khóa học và các trải nghiệm mua hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

- Đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc khách hàng 1 năm hoặc đã từng là quản lý ở các cơ sở khác

- Ưu tiên có chuyên môn/kinh nghiệm về ngành bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

- Ưu tiên có kinh nghiệm sale/kinh doanh các sản phẩm vật lý.

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt và nắm bắt tâm lý khách hàng

- Nhanh nhẹn, kiên trì, chủ động trong công việc; học hỏi nhanh

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 10.000.000 - 20.000.000đ, gồm lương cứng: 7.000.000 + Thưởng hoa hồng doanh thu

- Được cung cấp, hỗ trợ data. Chính sách bán hàng linh hoạt, dễ chốt sale

- Được đào tạo bài bản bởi ban giám đốc giàu kinh nghiệm trong ngành

- Hỗ trợ chỗ ở tại KTX, ăn trưa tại bếp ăn công ty

- Trợ cấp chi phí điện thoại, công tác phí

- Xem xét tăng lương 6 tháng/lần. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định Nhà nước và Công ty

- Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

