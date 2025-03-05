Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Xác định, xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển doanh thu nhóm hàng phụ trách trên trang Thương mại điện tử, Website, App

- Theo dõi doanh thu nhóm Ngành hàng/ sản phẩm được phụ trách.

- Xây dựng chương trình khuyến mãi, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số

- Phối hợp với bộ phận Mua hàng xây dựng kế hoạch nhập hàng hóa theo Tháng/ Quý/ Năm

- Quản lý tồn kho, giá bán, chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm hàng phụ trách

- Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên: Nam/Nữ tuổi từ 22 đã tốt nghiệp các ngành kinh tế, thương mại hoặc chuyên môn liên quan.

Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm chuyên môn tương đương (Ưu tiên có kinh nghiệm hiểu biết ở lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, phần mềm quản lý bán hàng ...)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương tự hoặc làm việc với các đối tác E – Commerce.

Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu.

Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có thái độ làm việc nghiêm túc, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, trung thực, thẳng thắn và có đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng => Tổng thu nhập từ 9 triệu-20 triệu VNĐ/tháng

Được hưởng % doanh thu bán hàng (% hoa hồng cao) và không giới hạn

Các khoản thưởng khác: Thưởng nhân viên xuất sắc, Thưởng hàng tháng, Thưởng Quý, Thưởng Năm,..

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên....

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không toxic, chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Heno

