Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 292 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Nhân viên kinh doanh

Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế

Theo dõi số lượng tour khởi hành theo biểu mẫu công ty yêu cầu

Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu

Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour

Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch

Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệpCao đẳng/Đại họcchuyên ngành Du lịch và Lữ hành

Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, chi phí & giá cả thị trường nội địa

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tiếng anh giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Sẵn sàng làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:9tr - 15tr theo kinh nghiệm

Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: lương, bảo hiểm, phụ cấp....

Được hưởng chế độ nghỉ thường niên với 12 ngày phép năm và 4 ngày phép ốm

Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

