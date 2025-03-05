Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 292 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế
Theo dõi số lượng tour khởi hành theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour
Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệpCao đẳng/Đại họcchuyên ngành Du lịch và Lữ hành
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, chi phí & giá cả thị trường nội địa
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng anh giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Sẵn sàng làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, chi phí & giá cả thị trường nội địa
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng anh giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Sẵn sàng làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng:9tr - 15tr theo kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: lương, bảo hiểm, phụ cấp....
Được hưởng chế độ nghỉ thường niên với 12 ngày phép năm và 4 ngày phép ốm
Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: lương, bảo hiểm, phụ cấp....
Được hưởng chế độ nghỉ thường niên với 12 ngày phép năm và 4 ngày phép ốm
Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI