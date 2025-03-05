Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 292 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế
Theo dõi số lượng tour khởi hành theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour
Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệpCao đẳng/Đại họcchuyên ngành Du lịch và Lữ hành
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch, chi phí & giá cả thị trường nội địa
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Tiếng anh giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
Sẵn sàng làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng:9tr - 15tr theo kinh nghiệm
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: lương, bảo hiểm, phụ cấp....
Được hưởng chế độ nghỉ thường niên với 12 ngày phép năm và 4 ngày phép ốm
Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

