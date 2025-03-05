Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thời trang VMG
- Hà Nội:
- Aeon Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên
- Aeon Mall Hà Đông, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà Đông
- Vincom Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân
- Lotte Department Store, Số 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng: hàng hóa, nhân sự, dịch vụ khách hàng
Đảm bảo doanh số, triển khai các chương trình khuyến mãi
Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng kịp thời
Quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo và thúc đẩy tinh thần làm việc
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT trở lên
Kinh nghiệm 1-2 năm quản lý chuỗi bán lẻ (ưu tiên lĩnh vực thời trang,...)
Am hiểu ngành hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ bán lẻ
Ưu tiên nhận việc ngay
Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường Năng động - Trẻ trung - Chuyên nghiệp
Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm, Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác
Lịch làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
