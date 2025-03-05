Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Aeon Mall Long Biên, Số 27 Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên - Aeon Mall Hà Đông, Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà Đông - Vincom Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân - Lotte Department Store, Số 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng: hàng hóa, nhân sự, dịch vụ khách hàng

Đảm bảo doanh số, triển khai các chương trình khuyến mãi

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng kịp thời

Quản lý đội ngũ nhân viên, đào tạo và thúc đẩy tinh thần làm việc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc

Tốt nghiệp từ THPT trở lên

Kinh nghiệm 1-2 năm quản lý chuỗi bán lẻ (ưu tiên lĩnh vực thời trang,...)

Am hiểu ngành hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ bán lẻ

Ưu tiên nhận việc ngay

Tại Công ty TNHH Thời trang VMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 15M

Môi trường Năng động - Trẻ trung - Chuyên nghiệp

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm, Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác

Lịch làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang VMG

