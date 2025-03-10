Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần The Best VN
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa A3 Vinhome Gardenia Hàm Nghi Cầu Diễn Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tư vấn, báo giá, hỗ trợ đặt dịch vụ theo yêu cầu
Cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm
Tạo/ up bài/ video lên website, mxh, zalo,..công ty định kỳ theo hướng dẫn
Phối hợp tổ chức sự kiện nội bộ công ty & khách hàng: liên hoan, dã ngoại,..quay, chụp, up bài lên website, facebook, tiktok,..
Hỗ trợ nhân sự mới, tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, du lịch, lữ hành,..
Năng động, hướng ngoại, khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, hình thức tốt
Có Laptop, sử dụng thành thạo word, excel, email, zalo chuyên nghiệp
Làm việc ổn định, chăm chỉ, trách nhiệm, tinh thần cầu tiến
Yêu thích du lịch
Tại Công ty cổ phần The Best VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (lương cơ bản + thưởng), phù hợp năng lực
Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định
Được đào tạo, hướng dẫn
Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động
Du lịch, dã ngoại, sinh nhật cùng công ty
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Best VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
