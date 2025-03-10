Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần The Best VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa A3 Vinhome Gardenia Hàm Nghi Cầu Diễn Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn, báo giá, hỗ trợ đặt dịch vụ theo yêu cầu

Cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, sản phẩm

Tạo/ up bài/ video lên website, mxh, zalo,..công ty định kỳ theo hướng dẫn

Phối hợp tổ chức sự kiện nội bộ công ty & khách hàng: liên hoan, dã ngoại,..quay, chụp, up bài lên website, facebook, tiktok,..

Hỗ trợ nhân sự mới, tuyển dụng các vị trí theo yêu cầu

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông, du lịch, lữ hành,..

Năng động, hướng ngoại, khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, hình thức tốt

Có Laptop, sử dụng thành thạo word, excel, email, zalo chuyên nghiệp

Làm việc ổn định, chăm chỉ, trách nhiệm, tinh thần cầu tiến

Yêu thích du lịch

Tại Công ty cổ phần The Best VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (lương cơ bản + thưởng), phù hợp năng lực

Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định

Được đào tạo, hướng dẫn

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung, năng động

Du lịch, dã ngoại, sinh nhật cùng công ty

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Best VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin