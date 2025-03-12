Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 170 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn cho khách hàng trực tiếp, online qua các kênh bán hàng tại showroom
Lắng nghe và giải đáp thắc mắc của KH về sản phẩm, dịch vụ
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình trước - trong - sau mua sản phẩm
Sắp xếp showroom sao cho sạch sẽ, gọn gàng theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao, năng nổ hoạt bát trong công việc
Tinh thần làm việc tốt, sống tích cực.
Gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế (có thể tham gia các phiên live sẽ được cộng thêm lương); không có cũng không sao
Không yêu cầu kinh nghiệm bán hàng.

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập một tháng từ 10.000.000đ – 20.000.000đ/tháng; (lương cứng + lương trách nhiệm + hoa hồng)
Phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày làm việc
Thưởng tháng/quý/năm
Sinh nhật (500.000)
Làm giờ hành chính hoặc 8h/ngày, làm thêm giờ được tính 150% lương
Showroom hiện đại với không gian mở, khu vực trà cafe, ghế massage thư giãn,…
Thưởng thâm niên, lương tháng 13, lễ tết theo đúng quy định
Có lộ trình thăng tiến cho nhân viên gắn bó
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động tập thể, teambuilding tháng/quý; du lịch 1-2 lần/năm, các sự kiện, training nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 87 Thiên Hiền Mỹ đình Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

