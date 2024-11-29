Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Win Smart Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 11, đường 2.2 KĐT Gamuda, phường Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Gọi điện theo danh sách data có sẵn, tư vấn, xác nhận lại thông tin, chốt đơn cho khách

-Chăm sóc/hỗ trợ khách hàng trước và sau bán (thông tin về giá cả, ưu đãi, hướng dẫn sử dụng, chế độ bảo hành, giải đáp thắc mắc,xử lýcác vấn đề/yêu cầu của khách hàng... liên quan đến sản phẩm,dịch vụ của côngty)

- Thực hiệncáckhảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ

-Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình trao thêm giá trị cho khách hàng

- Theo dõi và liên tục cập nhật các chính sách về sản phẩm/dịch vụ của công ty

-Phối hợp với các bộ phận khác liên quan trong công ty khi cần thiết

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học

- Có kinh nghiệm ở vị trí sale từ 06 tháng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

- Thành thạo kỹ năng lắng nghe, giao tiếp khéo léo

- Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người khác

- Có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh

- Chịu được áp lực cao từ công việc.

- Sẵn sàng chăm sóc khách hàng ngoài giờ(tại nhà) khi cần.

Tại Công Ty TNHH Win Smart Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng)

- Lương thử việc: 90% lương cứng + phụ cấp+ % hoa hồng.

- Thử việc 02 tháng.

- Ký HĐLĐ sau thử việc, sau khi ký HĐLĐ có đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Hưởng 12 ngày phép/năm, lương tháng thứ 13.

- Quà tặng/tiền mặt dành cho nhân sự trong các sự kiện đặc biệt (Lễ, tết, sinh nhật, kết hôn...)

- Tham gia các sự kiện: Sinh nhật, kỷ niệm của công ty, sinh nhật CBNV từng quý...

- Hỗ trợ, cung cấp vật dụng như giày thể thao, quần áo chạy cho CBNV khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

- Du lịch hằng năm cùng công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cùng chia sẻ để phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Win Smart Holdings

