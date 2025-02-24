Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhà Của Momo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhà Của Momo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Nhà Của Momo
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Nhà Của Momo

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nhà Của Momo

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 7 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch bán hàng, quảng bá thương hiệu trên các sàn TMĐT.
Thiết lập và tối ưu các chương trình marketing trên gian hàng, đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, flash sale, voucher, combo, quà tặng...
Lên chiến dịch quảng cáo, đấu thầu từ khoá. Phân tích dữ liệu, theo dõi, tối ưu hiệu suất quảng cáo, giữ ngân sách marketing ở mức hợp lý so với doanh thu. Đề xuất chiến lược quảng cáo phù hợp với từng giai đoạn.
Triển khai các chiến dịch kéo traffic ngoại sàn về các shop.
Đăng sản phẩm, tối ưu chuẩn SEO về từ khóa, hình ảnh lên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok).
Lên ý tưởng hình ảnh, video của công ty, hình ảnh banner, trang trí gian hàng khi diễn ra các chiến dịch có quảng cáo.
Theo dõi doanh số, lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi trên sàn. Đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing, đề xuất cải tiến quy trình vận hành đa kênh giúp tối ưu chi phí và phục vụ cho các chiến dịch.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop).
Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành marketing, truyền thông, TMĐT...
Đã từng vận hành cho các gian hàng Mẹ & Bé hoặc làm việc cho các agency lớn là 1 lợi thế.
Hiểu rõ thuật toán, chính sách quảng cáo và các công cụ trên sàn TMĐT.
Có laptop cá nhân làm việc.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và khả năng làm việc nhóm.
Chủ động, hanh nhẹn, nhiệt tình, cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Nhà Của Momo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 VND++ (Phỏng vấn deal theo năng lực ứng viên)
Sau thời gian thử việc, xét duyệt lên nhân viên chính thức
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng tháng 13, du lịch nghỉ mát hàng năm, tổ chức sinh nhật, ngày lễ...
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Của Momo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nhà Của Momo

Công Ty TNHH Nhà Của Momo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 5 ngõ 8 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

