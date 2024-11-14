Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 38 Lam Sơn, Phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Biên, phiên dịch các hồ sơ, văn bản tiếng Anh;

• Nhận thông tin và lập các báo giá theo đúng quy trình đã quy định của Công ty;

• Thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, liên hệ khách hàng lấy thêm thông tin phục vụ cho việc hoàn chỉnh hợp đồng. Đồng thời báo cáo, lấy ý kiến trực tiếp GĐ.PTDA về các điều khoản mang tính thương thảo trong hợp đồng;

• Tham gia hỗ trợ việc soạn thảo các văn bản – công văn, biểu mẫu cho các nhân viên thị trường và tổng hợp số liệu giúp nhân viên thị trường; phối hợp chuẩn bị các hồ sơ đấu thầu;

• Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng, đồng thời trực tiếp đốc thúc các phòng ban trong quá trình thực hiện hợp đồng;

• Thực hiện việc báo cáo, đề xuất ý kiến với GĐ.PTDA vào thời gian quy định.

• Giới tính: Nữ; độ tuổi từ 25-35;

• Kinh nghiệm từ 02-03 năm ở vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành tư vấn thiết kế xây dựng/ xây dựng;

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các khối ngành Kinh tế;

• Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng;

• Có kiến thức về quy trình sales và marketing.

• Có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu; kỹ năng ghi chép, lưu trữ thông tin nhanh, chính xác; kỹ năng giao tiếp tốt;

• Tiếng Anh chuyên ngành/giao tiếp tốt;

• Nhiệt huyết, đam mê và trách nhiệm với công việc.

• Ưu tiên: Biết sử dụng AI.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen Thì Được Hưởng Những Gì

Thông tin chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Xây dựng Sagen

