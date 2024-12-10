Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 387 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

● Ngoại hình dễ nhìn/Sức khỏe tốt;

● Từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc Nhân viên chăm

sóc khách hàng;

● Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực F&B, FMCG, ưu tiên trong lĩnh vực

nhượng quyền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập thoả thuận tuỳ năng lực;

● Chế độ tăng lương cạnh tranh, thưởng với mức hấp dẫn hàng năm;

● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, lương tháng 13;

● Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

● Cơ hội thăng tiến theo lộ trình;

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.