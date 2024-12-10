Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 387 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Ngoại hình dễ nhìn/Sức khỏe tốt;
● Từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên kinh doanh hoặc Nhân viên chăm
sóc khách hàng;
● Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực F&B, FMCG, ưu tiên trong lĩnh vực
nhượng quyền.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG Thì Được Hưởng Những Gì
● Thu nhập thoả thuận tuỳ năng lực;
● Chế độ tăng lương cạnh tranh, thưởng với mức hấp dẫn hàng năm;
● Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, lương tháng 13;
● Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
● Cơ hội thăng tiến theo lộ trình;
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MHG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
