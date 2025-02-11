Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
- Hồ Chí Minh:
- 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Làm sản phẩm, chương trình tour, dịch vụ tour liên quan
Kiểm tra các đường bay, giá vé máy bay
Công tác tính giá tour, dịch vụ
Đặt dịch vụ, xác nhận dịch vụ tour nước ngoài
Thực hiện và xác nhận xuất vé máy bay quốc tế cho đoàn
Công tác thực hiện hồ sơ xin visa cho đoàn
Công tác book lịch, bàn giao tour Hướng dẫn viên
Theo dõi, xử lý, cập nhật các vấn đề trên tour
Theo dõi xử lý tình trạng các booking vé với hãng hàng không
Làm việc với NCC phản ánh dịch vụ và điều chỉnh dịch vụ
Phối hợp với bộ phận kế toán quyết toán tour và các công việc liên quan điều hành và kế toán
Phối kết hợp với sale tư vấn các thông tin, tuyến điểm nếu có
Phối kết hợp với phòng Marketing cung cấp góp ý khen ngợi và hình ảnh đoàn trong và sau khi kết thúc tour
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng
Có kinh nghiệm về ngành du lịch, hướng dẫn viên là một lợi thế
Có kỹ năng ngoại giao, đàm phán giỏi với nhà cung cấp
Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và đồng nghiệp
Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và phán đoán nhanh, phối hợp Hướng dẫn viên đưa ra giải pháp xử lý tình huống tốt nhất trên tour
Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng, công cụ làm việc trên máy tính và điện thoại
Kỹ năng làm việc nhóm giỏi
Chân thành, trung thực, nhẫn nại, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẽ
Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc
Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chỉnh chu, tươm tất
Có thể trực ngoại giờ vào mùa cao điểm hoặc đi công tác, đảm bảo xử lý 100% kịp đúng dịch vụ cho đoàn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)
Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước
Du lịch teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
