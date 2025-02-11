Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Làm sản phẩm, chương trình tour, dịch vụ tour liên quan

Kiểm tra các đường bay, giá vé máy bay

Công tác tính giá tour, dịch vụ

Đặt dịch vụ, xác nhận dịch vụ tour nước ngoài

Thực hiện và xác nhận xuất vé máy bay quốc tế cho đoàn

Công tác thực hiện hồ sơ xin visa cho đoàn

Công tác book lịch, bàn giao tour Hướng dẫn viên

Theo dõi, xử lý, cập nhật các vấn đề trên tour

Theo dõi xử lý tình trạng các booking vé với hãng hàng không

Làm việc với NCC phản ánh dịch vụ và điều chỉnh dịch vụ

Phối hợp với bộ phận kế toán quyết toán tour và các công việc liên quan điều hành và kế toán

Phối kết hợp với sale tư vấn các thông tin, tuyến điểm nếu có

Phối kết hợp với phòng Marketing cung cấp góp ý khen ngợi và hình ảnh đoàn trong và sau khi kết thúc tour

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch, hướng dẫn viên, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác

Có kinh nghiệm bán hàng, chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm về ngành du lịch, hướng dẫn viên là một lợi thế

Có kỹ năng ngoại giao, đàm phán giỏi với nhà cung cấp

Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng và đồng nghiệp

Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu và phán đoán nhanh, phối hợp Hướng dẫn viên đưa ra giải pháp xử lý tình huống tốt nhất trên tour

Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng, công cụ làm việc trên máy tính và điện thoại

Kỹ năng làm việc nhóm giỏi

Chân thành, trung thực, nhẫn nại, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẽ

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao

Sức khỏe tốt để đảm bảo công việc

Ngoại hình dễ nhìn, tác phong chỉnh chu, tươm tất

Có thể trực ngoại giờ vào mùa cao điểm hoặc đi công tác, đảm bảo xử lý 100% kịp đúng dịch vụ cho đoàn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 tùy theo kinh nghiệm

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)

Chế độ BHXH, BHYT, ngày phép theo quy định của Nhà nước

Du lịch teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

