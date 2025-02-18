Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 3 Đường số 10, Khu phố 4, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Khảo sát thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Thực hiện các chế độ báo cáo kết quả và kế hoạch kin doanh nội bộ.

Tư vấn khách hàng về các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và tiềm năng ứng dụng giải pháp điện mặt trời.

Cập nhật thông tin nghiên cứu thị trường, đề xuất các chiến lược tiếp cận khách hàng phù hợp.

Cập nhật thông tin về các sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện mặt trời và giải pháp năng lượng tái tạo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Công nghiệp, Đại học Điện lực, … chuyên ngành hệ thống điện, năng lượng tái tạo, quản lý năng lượng, …

Đam mê lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm ngành hàng thiết bị C&I, năng lượng.

Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng toàn diện: nghe, nhìn, giao tiếp. Ngoại hình gọn gàng, nhanh nhẹn.

Chủ động, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu thị.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, năng lực thuyết trình, đối thoại tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc và cường độ làm việc cao.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cố định (9-15tr/tháng theo năng lực, kinh nghiệm) + thưởng doanh thu theo taget + thưởng lợi nhuận cuối năm.

Thưởng nóng công việc nếu hoàn thành xuất sắc vượt taget trước kỳ kế hoạch.

Xét tăng lương mỗi 06 tháng/lần theo thang KPI năng lực công việc đáp ứng tiêu chuẩn Công ty.

Thưởng ngày nghỉ, lễ trong năm.

Hưởng đây đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy: sáng 8h00-12h00, chiều 13h30-17h30. Nghỉ buổi chiều thứ 7 trong tuần 2,4 hàng tháng (trừ công việc cấp bách chạy theo tiến độ hoặc lệnh điều động làm việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga

