Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tư vấn, báo giá cho khách hàng các sản phẩm phụ gia, hương liệu nguyên liệu thực phẩm

- Tiến hành các giao dịch với khách hàng, theo dõi đơn hàng, thu hồi công nợ

- Ghi chép, cập nhật mọi thông tin về khách hàng

- Tìm kiếm, mở rộng và duy trì quan hệ với khách hàng

- Làm tại: 11 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 22 - 35 tuổi. Có kinh nghiệm bên thực phẩm, phụ gia chế biến thực phẩm, hóa học, thực phẩm, kinh doanh, thương mại... hoặc các ngành có liên quan

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Sales

- Ưu tiên các bạn Quận 12, Gò Vấp, Tân Bình

- Đam mê kinh doanh, năng động tự tin, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi

- Sử dụng tốt word, excel, powerpoint

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Ký Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9 - 15 triệu + hoa hồng

- Lương tháng 13, lễ, tết. Du lịch hàng năm cùng công ty

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Thực hiện đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...)

- Được nghỉ 1 ngày/ tuần, nghỉ theo chế độ và các ngày lễ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin