Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 485 Phạm Văn Bạch Phường 15

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Sử dụng hệ thống Call Center tại công ty để liên hệ tư vấn, hỗ trợ khách hàng theo danh sách Data có sẵn (làm tại văn phòng)

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng

- Cập nhật trạng thái cuộc gọi

-Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

- Báo cáo, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ/LGBT

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. Sẽ được đào tạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, tư vấn, Tài chính/ bảo hiểm, chăm sóc khách hàng.

- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc .

-KHÔNG CHECK CIC

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm: LCB 6TR + Thưởng mốc 1-3TR + Bonus ( tổng thu nhập 10-20tr ++)

-Chính sách hoa hồng hấp dẫn

- Thử việc 1 tháng, nhận 100% LCB, LCB kg ảnh hưởng KPI

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động ,cơ sở vật chất hiện đại

- Tham gia BHXH,BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.

- Ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/ hằng năm.

- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party, Khám Sức Khoẻ hằng năm

-Lộ trình thăng tiến rõ ràng, theo đúng năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

