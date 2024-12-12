Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
- Hồ Chí Minh:
- 18A Cộng Hòa, P. 12, Quận Tân Bình
- 243 Tô Ký, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- số 159 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 16 Triệu
- Nhận hàng, kiểm tra và đi giao hàng theo tuyến đường Điều phối chỉ định.
- Thu tiền mặt bao gồm Apolo, COD và bàn giao về công ty trong ngày làm việc.
- Lấy thông tin, kiểm đếm số lượng hàng hóa của khách hàng khi nhận hàng.
- Gặp và giao tiếp với khách hàng: tính phí của khách hàng trước khi nhận hàng.
- Bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Các công việc khác theo sự điều động của Điều phối.
- Các khu vực tuyển: Tân Bình, Hóc Môn, Quận 7, Quận 12,...
Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có xe máy và điện thoại smartphone (sử dụng thành thạo Smartphone).
- Thái độ hòa nhã, thân thiện, tác phong gọn gàng.
- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Cẩn thận, c
ó tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp xăng xe tuyến xa, chế độ thưởng Lễ/Tết.
- Đồng phục miễn phí.
- Đào tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI