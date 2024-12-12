Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

- Nhận hàng, kiểm tra và đi giao hàng theo tuyến đường Điều phối chỉ định.

- Thu tiền mặt bao gồm Apolo, COD và bàn giao về công ty trong ngày làm việc.

- Lấy thông tin, kiểm đếm số lượng hàng hóa của khách hàng khi nhận hàng.

- Gặp và giao tiếp với khách hàng: tính phí của khách hàng trước khi nhận hàng.

- Bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Các công việc khác theo sự điều động của Điều phối.

- Các khu vực tuyển: Tân Bình, Hóc Môn, Quận 7, Quận 12,...