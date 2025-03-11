Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 19 Triệu

Mức lương 9 - 19 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 195 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Giới thiệu sản phẩm, tham gia hoạt động bán hàng, quảng bá sữa chua uống Yakult.

Thương lượng, khai thác đối tượng khách hàng lớn như: Công ty, Nhà hàng, Khách sạn, Trường học, Bệnh viện...

Công việc thường xuyên di chuyển bên ngoài để tìm kiếm khách hàng.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh.

Tốt nghiệp Đại Học trở lên.

Có 1 năm kinh nghiệm đàm phán, giao dịch với khách hàng.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Năng động, giao tiếp tốt, có sức khỏe tốt, có thể hoạt động ngoài thị trường.

Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật là một lợi thế.

ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG GÌ

TỔNG THU NHẬP (gross): 9.000.000 – 19.000.000 VNĐ/Tháng.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: 195 Trương Văn Bang, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

