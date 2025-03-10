Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH IN ICP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 136A Ngõ 72 Đường Nguyễn Trãi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

+ Tìm kiếm, tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực in ấn (in offset, in kỹ thuật số, in bao bì, in quảng cáo, v.v.).

+ Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ in ấn phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

+ Lên kế hoạch kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

+ Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng đúng hạn.

+ Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

• Có kinh nghiệm kinh doanh online là một lợi thế lớn. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và hướng đến mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH IN ICP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương 9-20 triệu++ ( Lương cb + thưởng doanh số theo năng lực )

. Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng kinh doanh.

. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài.

. Chế độ phúc lợi hấp dẫn: du lịch, thưởng lễ, Tết, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ICP VIỆT NAM

