Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Grand Cru làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Grand Cru
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- SH08 – K7, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân La,Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng tại showroom.
Hỗ trợ sắp xếp các sản phẩm trong showroom một cách khoa học, dễ tìm kiếm và bắt mắt.
Kiểm soát tồn kho và lượng hàng bán ra, báo cáo định kỳ với quản lý.
Tham gia các buổi đào tạo và các hoạt động chung của công ty.
Các công việc khác tại cửa hàng theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao Đẳng, Trung Cấp, ...
Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo tính chính xác cao trong công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp.
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, khả năng làm việc độc lập.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực đồ uống cao cấp và Rượu vang.
Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
Tại Công Ty TNHH Grand Cru Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng + % doanh thu.
Thưởng hàng năm: Tháng lương 13, ngày lễ, Tết, du lịch hè...
Bảo hiểm theo luật định (Công ty chi trả 100%, không bao gồm trong lương).
Được đào tạo bởi chuyên gia trong nước và nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Grand Cru
