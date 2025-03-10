Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Grand Cru làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SH08 – K7, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân La,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng tại showroom.

Hỗ trợ sắp xếp các sản phẩm trong showroom một cách khoa học, dễ tìm kiếm và bắt mắt.

Kiểm soát tồn kho và lượng hàng bán ra, báo cáo định kỳ với quản lý.

Tham gia các buổi đào tạo và các hoạt động chung của công ty.

Các công việc khác tại cửa hàng theo chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp: Cao Đẳng, Trung Cấp, ...

Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo tính chính xác cao trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp.

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực đồ uống cao cấp và Rượu vang.

Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Tại Công Ty TNHH Grand Cru Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng + % doanh thu.

Thưởng hàng năm: Tháng lương 13, ngày lễ, Tết, du lịch hè...

Bảo hiểm theo luật định (Công ty chi trả 100%, không bao gồm trong lương).

Được đào tạo bởi chuyên gia trong nước và nước ngoài.

