Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam - Singapore làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 2 Tập thể Ngân hàng, Ngõ 20, Phố Nghĩa Đô,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Hỗ trợ phát triển thị trường.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: các nhà phân phối và các đơn vị sản xuất,…

Khai thác chăm sóc khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường ra các khu vực.

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Triển khai các chính sách bán hàng

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Chịu trách nhiệm về doanh số mục tiêu

Lập báo cáo về kế hoạch làm việc theo tuần/ quý

Cụ thể công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuổi – 45 tuổi. Đối với Nam yêu cầu có bằng lái B2.

Trình độ: Đại học/ Cao đẳng/Trung cấp.

Yêu cầu kinh nghiệm: Trên 2 năm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Dầu Nhớt là một lợi thế.

Đam mê Kinh doanh, có mong muốn khẳng định bản thân.

Ưu tiên ứng viên thuộc các trường Khối Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật.

Có kĩ năng tư vấn sản phẩm trực tiếp, kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt.

Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, kiên nhẫn,năng động, độc lập, nhạy bén.

Địa điểm làm việc:

+Tại Hà Nội: Số nhà 2 Tập thể Ngân hàng, Ngõ 20, Phố Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Số lượng: 5 Nam + 5 Nữ)

+Tại TP. Hồ Chí Minh: 354/63 Phan Văn Trị,P. 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (Số lượng: 3 Nam + 2 Nữ)

Tại Công Ty TNHH Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam - Singapore Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội gia tăng thu nhập không ngừng, tùy thuộc vào năng lực cá nhân.

Lương cơ bản: 9.000.000 – 20.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn) + Thưởng doanh số

Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc.

Có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và cởi mở.

Được huấn luyện và đào tạo bài bản để phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và quyển lý chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến, có điều khiện khẳng định bản thân phát triển các mối quan hệ.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Nhà nước hiện hành và phúc lợi của Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, thưởng các dịp Lễ, Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dầu Khí Quốc Tế Việt Nam - Singapore

