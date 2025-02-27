Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần FTI Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 Mai Chí Thọ,Hồ Chí Minh

Nhận thông tin về kế hoạch Marketing từ cấp quản lý. Triển khai thực hiện, đồng thời, theo dõi chặt chẽ các chuyên mục có trong kế hoạch.

Thực hiện các chiến lược để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp cũng như tạo ấn tượng tốt về thương hiệu của công ty.

Nghiên cứu thị trường, thăm dò các phản ứng của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty trước và sau khi tung ra thị trường.

Đo lường hiệu quả của những chiến dịch liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Tìm kiếm nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch để thu hút, chinh phục họ.

Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn và đưa ra những đề xuất giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm/dịch vụ từ công ty phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Chăm sóc khách hàng.

Tổng kết và gửi báo cáo về tiến độ của kế hoạch quảng bá cho cấp quản lý.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Marketing.

Có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sale Marketing phần mềm. Có thể đi công tác.

Có kỹ năng đàm phán thuyết phục, có tính logic, linh hoạt xử lý tình huống.

Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần FTI Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chính sách theo luật Lao động.

Bảo hiểm sức khỏe.

Company trip.

Lương +thưởng dự án theo chính sách công ty.

Được đào tạo về kiến thức sản phẩm ERP như SAP, Epicor và các phần mềm quản lý như HRM, CRM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần FTI Sài Gòn

