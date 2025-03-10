Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Chi nhánh BMW Nguyễn Văn Trỗi
- 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
• Thực hiện công tác bán hàng: khai thác, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng. Tư vấn khách hàng về các sản phẩm.
• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
• Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
•Tuổi: Từ 22 - 27. Ngoại hình ưa nhìn.
•Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành Thương mại Dịch vụ, Nhà hàng - Khách sạn, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, ô tô
•Có kỹ năng tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại khách hàng.
•Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, thị trường xe ô tô cao cấp.
•Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Sử dụng tốt các ứng dụng CNTT vào công việc.
•Ưu tiên ứng viên có bằng lái B1/B2
Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản 9tr + thưởng năng suất.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn MINI toàn cầu.
• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.
• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
