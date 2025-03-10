Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chi nhánh BMW Nguyễn Văn Trỗi - 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

• Thực hiện công tác bán hàng: khai thác, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng. Tư vấn khách hàng về các sản phẩm.

• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

• Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tuổi: Từ 22 - 27. Ngoại hình ưa nhìn.

•Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành Thương mại Dịch vụ, Nhà hàng - Khách sạn, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, ô tô

•Có kỹ năng tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại khách hàng.

•Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, thị trường xe ô tô cao cấp.

•Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Sử dụng tốt các ứng dụng CNTT vào công việc.

•Ưu tiên ứng viên có bằng lái B1/B2

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản 9tr + thưởng năng suất.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

• Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn MINI toàn cầu.

• Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

• Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin