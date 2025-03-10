Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 13a Phạm Hùng nối dài , Phước Lộc, Nhà Bè (22A Nguyễn Văn Ràng, Phước Lộc, Nhà Bè),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
- Nắm vững về các sản phẩm của công ty: sách, thiết bị giáo dục.... để có thể tư vấn khách hàng mua/sử dụng sản phẩm của công ty.
- Chuẩn bị và gửi các thông tin quan trọng đến khách hàng như báo giá, hợp đồng,..
- Đi thị trường, gặp gỡ, tiếp xúc, điện thoại, chăm sóc khách hàng thuộc khu vực mình quản lý.
- Tiếp nhận đặt hàng và phản hồi thông tin khách hàng.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 22-35
- Đam mê lĩnh vực kinh doanh, gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng
- Năng động, hoạt bát, cầu tiến
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán lẻ ngành Giáo dục
Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 7 triệu đến 9 triệu/ tháng + KPI /tháng + thưởng doanh số
- Được công ty cung cấp điện thoại, laptop.
- Chi phí công tác
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, Du lịch, BHXH, BHYT, khám sức khỏe
- Thưởng Lễ/Tết, thưởng cuối năm, thưởng mùa vụ
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - 7 (8h-17h, nghỉ trưa 12h-13h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC
