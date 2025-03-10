Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13a Phạm Hùng nối dài , Phước Lộc, Nhà Bè (22A Nguyễn Văn Ràng, Phước Lộc, Nhà Bè),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

- Nắm vững về các sản phẩm của công ty: sách, thiết bị giáo dục.... để có thể tư vấn khách hàng mua/sử dụng sản phẩm của công ty.

- Chuẩn bị và gửi các thông tin quan trọng đến khách hàng như báo giá, hợp đồng,..

- Đi thị trường, gặp gỡ, tiếp xúc, điện thoại, chăm sóc khách hàng thuộc khu vực mình quản lý.

- Tiếp nhận đặt hàng và phản hồi thông tin khách hàng.

- Nam tuổi từ 22-35

- Đam mê lĩnh vực kinh doanh, gặp gỡ, tiếp xúc khách hàng

- Năng động, hoạt bát, cầu tiến

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán lẻ ngành Giáo dục

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KHANG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 7 triệu đến 9 triệu/ tháng + KPI /tháng + thưởng doanh số

- Được công ty cung cấp điện thoại, laptop.

- Chi phí công tác

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, Du lịch, BHXH, BHYT, khám sức khỏe

- Thưởng Lễ/Tết, thưởng cuối năm, thưởng mùa vụ

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - 7 (8h-17h, nghỉ trưa 12h-13h)

