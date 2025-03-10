Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Jamona Golden silk, 210 Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1.Gọi điện, chăm sóc data từ phòng Ads cung cấp mỗi ngày để chuyển đổi thành đại lý: Gọi data, nhắn tin trao đổi với khách hàng

2. Chăm sóc, hỗ trợ, đào tạo hệ thống đại lý:

- Tương tác bài đăng của đại lý

- Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng của đại lý

- Hỗ trợ order các thiết kế ấn phẩm cho đại lý

- Công tác hỗ trợ khai trương, tổ chức chương trình cho đại lý

- Hỗ trợ tiếp khách cho đại lý, hỗ trợ ký hợp đồng đại lý

3. Truyền thông, lan tỏa thương hiệu, sản phẩm, chính sách

4. Sản xuất các nguyên liệu bán hàng: Quay video, chụp ảnh phục vụ công tác bán hàng, cung cấp nguyên liệu bán hàng cho hệ thống đại lý

5. Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 Yêu thích kinh doanh, bán hàng sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc. Thích làm đẹp, thích makeup

2 Khát khao kiếm tiền, sẵn sàng đi công tác

3 Chịu được áp lực, chủ động và có trách nhiệm với công việc

4 Ưu tiên những ứng viên đã kinh nghiệm làm trong ngành hàng mỹ phẩm (Hoặc thời trang)

5 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường/ Telesales,..

6 Trình độ cao đẳng trở lên

Tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7tr - 9tr/tháng + Hoa hồng doanh số theo từng chỉ tiêu từ 3-10tr tùy năng lực => Lương hàng tháng 9-20tr/tháng hoặc hơn tùy năng lực

Thưởng nóng hàng tháng theo cơ chế của phòng phát triển hệ thống:

thưởng nóng số lượng ĐL tuyển mới

thưởng nóng doanh số mới,

thưởng nóng đại lý tái mua,

thưởng nóng vượt target,

thưởng nóng xây dựng được leader lớn,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sản Xuất Hòa Bình

