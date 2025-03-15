Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Geely Business Services Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1365/26 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chốt đơn hàng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesales là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Chăm chỉ, chịu khó, có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Geely Business Services Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.

Mức thu nhập hấp dẫn + thưởng theo năng suất.

Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Geely Business Services Company

