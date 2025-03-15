Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Geely Business Services Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Geely Business Services Company
Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 1365/26 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Gọi điện tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chốt đơn hàng.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm telesales là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Chăm chỉ, chịu khó, có khả năng chịu áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Chăm chỉ, chịu khó, có khả năng chịu áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Geely Business Services Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện.
Mức thu nhập hấp dẫn + thưởng theo năng suất.
Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của Nhà nước.
Mức thu nhập hấp dẫn + thưởng theo năng suất.
Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Geely Business Services Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
