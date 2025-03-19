Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Aluminum Newdoor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 652/57 Cộng hoà, P13

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng là Đại lý khu vực TP.HCM và các Tỉnh

- Gửi email, gọi điện, giao dịch, lập báo giá, tư vấn tư vấn giải đáp các thắc mắc của khách hàng

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

- Chốt đơn hàng và theo dõi tiến độ giao hàng

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 21 - 30, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Trung thực,năng động, nhiệt tình, chịu khó, chủ động trong công việc

- Yêu thích công việc, đam mê kinh doanh

- Biết máy tính

Tại Công Ty TNHH Aluminum Newdoor Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 9 - 15 Triệu/tháng + chiết khấu

- Môi trường làm việc trè trung năng động

- Lương thưởng lễ tết hấp dẫn

- Thưởng theo hiệu quả công việc

- Du lịch năm 1 lần

- Ký HĐ LĐ hưởng đầy đủ chế độ dành cho người LĐ theo quy định của Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aluminum Newdoor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin