Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1. Bán hàng qua điện thoại:
- Nhận cuộc gọi vào:
Đại diện cho HD SAISON để giới thiệu sản phẩm cho vay tiền mặt và tư vấn khi có khách hàng gọi vào;
Đại diện cho HD SAISON để làm rõ thắc mắc hoặc khiếu nại về dịch vụ cho vay tiền mặt của khách hàng.
- Gọi ra:
Thực hiện cuộc gọi đến những khách hàng tiềm năng với lịch sử thanh toán tốt, đã có trong danh sách mua hàng trả góp để thuyết phục họ vay tiền mặt;
Tư vấn các gói vay tiêu dùng phù hợp với khả năng tài chính và hướng dẫn khách hàng thủ tục cần thiết để hoàn tất bộ hồ sơ vay theo yêu cầu của công ty;
Cập nhật thông tin chi tiết các cuộc gọi đến và cuộc gọi đi vào cơ sở dữ liệu (database);
Làm báo cáo hàng ngày cho các hoạt động đã diễn ra và theo dõi hồ sơ vay tại các phòng ban có liên quan.
2. Cung cấp khoản vay:
Tiếp nhận thông tin và giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiêu dùng;
Xác nhận đủ chứng từ để đảm bảo chứng phù hợp và hợp lệ;
Cập nhật những thông tin đã thu thập từ khách hàng vào hệ thống;
Theo dõi tình trạng hồ sơ;
Thông báo với khách hàng về kết quả hồ sơ;
Chuẩn bị hợp đồng và hướng dẫn khách hàng các thủ tục ký hợp đồng;
Bàn giao toàn bộ hợp đồng vay và các giấy tờ cần thiết để Phòng Hỗ trợ tín dụng giải ngân.
3. Quản trị:
Tiếp nhận danh sách khách hàng tiềm năng của công ty và gọi ra cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân;
Cập nhật và chăm sóc những khách hàng tiềm năng đã liên lạc (ngày, trạng thái...);
Kiểm tra và xử lý tất cả các giấy tờ liên quan, theo dõi kết quả hồ sơ được cập nhật từ bộ phận Thẩm định tín dụng để thông báo đến khách hàng;
Theo dõi quá trình giải ngân khoản vay để thông báo với khách hàng;
Hướng dẫn khách hàng thời gian, thủ tục nhận khoản giải ngân và thanh toán đúng hẹn;
Các nhiệm vụ khác theo phân công của phòng Kinh doanh tiền mặt.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
2. Kinh nghiệm:Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng; (sẽ được ưu tiên).
3. Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt;
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
Có kỹ năng giải quyết vấn đề;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;
Tác phong tự tin, chuyên nghiệp, ngoại hình khá.
4. Yêu cầu khác: Sử dụng được Tin học văn phòng.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mứclương;
Ký Hợp đồng Lao động chính thức;
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;
Bảo hiểm tai nạn 24/24;
Khám sức khỏe định kỳ;
Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;
16ngày phép/năm;
Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

