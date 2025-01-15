Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa Nhà BW (BW Building), 15A Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

· Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp.
· Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của công ty, giải thích các lợi ích khi lắp đặt điện mặt trời, chế độ bảo hành và chính sách bảo hành và bảo trì của công ty.
· Tư vấn cho khách hàng về lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, hướng dẫn khách hàng tính toán tiết kiệm, tính toán thời gian hoàn vốn.
· Giới thiệu cho khách hàng về các giải pháp tài chánh như chương trình vay vốn, chương trình trả góp của công ty các định chế tài chánh hoặc các tổ chức có liên kết với công ty
· Hỗ trợ giấy tờ và các thủ tục liên quan đến việc lắp đặt và vay vốn hoặc trả góp.
· Lập báo giá và theo dõi đến khi chốt hợp đồng
· Lập hợp đồng trong đó đảm bảo sự thống nhất các điều khoản và mọi điều khoản đều được hiểu đầy đủ và rõ ràng.
· Quản lý mối liên hệ với khách hàng và đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 21 đến 35.
Không yêu cầu kinh nghiệm, bạn sẽ được đào tạo, hỗ trợ
Học vấn : Cao đẳng, Đại học không phân biệt ngành học
Thái độ tốt, giao tiếp tốt, trung thực nhiệt tình và trách nhiệm.
Yêu thích công việc kinh doanh, lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng mới.
Cầu thị và có tinh thần học hỏi.
Không telesale.

Tại Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương thoả thuận khi phỏng vấn cộng với thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng theo hợp đồng theo chính sách mới của công ty.
· Phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.
· Cơ hội khẳng định giá trị bản thân khi kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng sạch là xu hướng rất tiềm năng của thế giới.
· Cơ hội phát triển nghề nghiệp, sự nghiệp khi được tham gia trong hệ sinh thái nền kinh tế năng lượng mới. Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động và lĩnh vực đang là xu hướng của thế giới.
· Tham gia các chương trình du lịch, hoạt động dã ngoại hàng năm.
· Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ.
· Cơ hội thăng tiến và cơ hội sở hữu cổ phần khi công ty trở thành công ty đại chúng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Công ty CP Cơ Điện Liên Thành Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 67 Đường số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP HCM

