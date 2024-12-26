Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại FND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 22 Triệu

Mức lương 9 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 22 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách trên lượng Data có sẵn.

Tiếp nhận & giải đáp thắc mắc/ khiếu nại / góp ý của khách hàng.

Tham gia trực Fanpage các Mạng xã hội và kênh TMĐT.

Chăm sóc lại các hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới/ khách hàng tiềm năng.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Am hiểu về các nền tảng Mạng xã hội (Facebook/ Instagram/ Tiktok/...) và các phần mềm văn phòng (Word/ Excel/...).

Chủ động trong công việc.

Có các kỹ năng giao tiếp qua mạng (hoặc trực tiếp) với khách hàng.

Thật thà, nhanh nhẹn, có tinh thần luôn sẵn sàng cho công việc. Có thể chủ động về thời gian.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong nhóm ngành Mỹ Phẩm/ Dược Mỹ Phẩm là một lợi thế.

QUYỀN LỢI:

- Mức lương cao, chế độ hấp dẫn (Lương + hoa hồng + thưởng hiện vật hoặc hiện kim theo kết quả công việc).

- Hỗ trợ tiền gửi xe cho nhân viên.

- Được hưởng 12 ngày phép năm, lương thưởng Tháng 13, và theo thâm niên. Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng đầy đủ chế độ về bảo hiểm (y tế, xã hội, thất nghiệp, thai sản...), phúc lợi theo chính sách công ty

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được học hỏi và cập nhật những kiến thức mới nhất từ ngành làm đẹp.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

