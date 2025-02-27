Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 239/5 Lý Thường Kiệt, P15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

+ Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án, dự toán, báo giá, hồ sơ thầu các dịch vụ tư vấn môi trường;

+ Lập hồ sơ dịch vụ tư vấn môi trường;

+ Thực hiện báo cáo ĐTM, GPMT, ĐKMT, báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường hoặc hóa học. Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí tư vấn môi trường

+ Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powperpoint, hoặc phần mềm tương đương.

+ Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm.

+ Nắm bắt đầy đủ, cập nhật thông tư nghị định liên quan đến chuyên ngành, công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương, thưởng theo năng lực, kinh nghiệm của các ứng viên;

+ Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo Luật Lao động hiện hành khi ký HĐLĐ chính thức;

+ Có chế độ phụ cấp khi đi công tác;

+ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

+ Được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty;

+ Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA

