Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- RJ9G+CVW, 36 Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
· Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vải, chăn ga gối đệm.
·
· Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng sỉ, đại lý, cửa hàng phân phối.
· Đàm phán, báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ.
· Phối hợp với bộ phận kho và vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ.
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Không yêu cầu bằng cấp
- Độ tuổi : 20 – 40
- Giới tinh: nam & Nữ
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Trao đổi lúc phỏng vấn
Môi trường làm việc, năng động, thoải mái
thu nhập ổn định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
