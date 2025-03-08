Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - RJ9G+CVW, 36 Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

· Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực vải, chăn ga gối đệm.

· Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng sỉ, đại lý, cửa hàng phân phối.

· Đàm phán, báo giá, chốt đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và công nợ.

· Phối hợp với bộ phận kho và vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng tiến độ.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Không yêu cầu bằng cấp

- Độ tuổi : 20 – 40

- Giới tinh: nam & Nữ

- Được đào tạo, khi chưa có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi lúc phỏng vấn

Môi trường làm việc, năng động, thoải mái

thu nhập ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

