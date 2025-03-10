Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 136 Đường số 6, KP6, P. Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kính trang trí, kính cường lực

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng

- Quản lý khách hàng truyền thống của công ty, và phát triển khách hàng mới

- Đàm phán, chốt đơn hàng và thu hồi công nợ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, làm việc theo nhóm

- Năng động, chủ động trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành xây dựng và nội thất

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + KPI hấp dẫn theo doanh số

- Môi trường làm việc thân thiện

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được nghỉ lễ, tết theo quy định và du lịch theo chính sách công ty

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...)

- Thưởng lễ tết và các quyền lợi khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin