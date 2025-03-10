Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 136 Đường số 6, KP6, P. Bình Hưng Hòa B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kính trang trí, kính cường lực
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
- Quản lý khách hàng truyền thống của công ty, và phát triển khách hàng mới
- Đàm phán, chốt đơn hàng và thu hồi công nợ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, làm việc theo nhóm
- Năng động, chủ động trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm ngành xây dựng và nội thất
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng + KPI hấp dẫn theo doanh số
- Môi trường làm việc thân thiện
- Có nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Được nghỉ lễ, tết theo quy định và du lịch theo chính sách công ty
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...)
- Thưởng lễ tết và các quyền lợi khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA GLASSKOTE -THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
