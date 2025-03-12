Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 - 39 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE LƯƠNG CAO LÀM THEO GIỜ USA ( 22:30 - 6:30AM) - Thời gian có thể thay đổi theo múi giờ US

Làm việc trong môi trường liên kết quốc tế, chuyên về dịch vụ Marketing. Môi trường Z đông đầy dễ thương.

- Gọi điện thoại cho khách hàng theo hướng dẫn và data của công ty.

- Hỗ trợ khách hàng các thông tin sản phẩm của công ty.

- Nghiên cứu. phân tích thị trường, đối tượng khách hàng tiềm năng.

- Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có, đảm bảo sự hài lòng và sự tương tác tốt.

- Thời gian làm việc: từ 21:30– 5:30am từ T2 – T6 (beark time 45min). Off t7 và CN.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35

- Làm việc Full-timtime tối. ( Thời gian 22:30 - 6:30 - thời gian làm việc có thể sẽ thay đổi, tuỳ thuộc vào khung giờ US)

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm telesales, tiếng anh căn bản.

- Tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp 12 / Trung cấp trờ lên.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : 7tr + Thưởng + Hoa hồng ( thu nhập lên tới 3000usd)

- Lương chính thức: 8tr + Thưởng + Hoa hồng

- Lương đóng BHXH 6,5tr + BHYT,...

- Được công ty đào tạo từ đầu.

-12 Ngày phép + chế độ nghĩ lễ Mỹ + view lương

- Phụ cấp ăn uống + cafe đêm

- Team building

- Thưởng nóng khi đạt KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin